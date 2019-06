31 Grad im Walllis

In Sitten und in Genf ist am Sonntag der erste Hitzetag des Jahres 2019 in der Schweiz verzeichnet worden. Foto: Keystone

In Sitten und in Genf ist am Sonntag der erste Hitzetag des Jahres 2019 in der Schweiz verzeichnet worden.

Wie im Vorfeld prognostiziert, haben wir heute den ersten Hitzetag des Jahres in der Schweiz registriert. Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, gab es im Zentralwallis im Verlauf des Nachmittags 31,4 Grad, in Genf lag der Höchstwert bei 30,4 Grad.

In den kommenden Tagen geht es sommerlich weiter. Vor allem am Dienstag und Mittwoch dürften wir die 30-Grad-Marke verbreitet knacken.

pd / zen

02. Juni 2019, 19:00

Artikel teilen