Dritter Hitzetag im Wallis in Folge

Wie bereits am Montag und am Dienstag konnte am Mittwoch in der Schweiz ein Hitzetag verzeichnet werden. In Sitten kletterte das Thermometer auf 30,8 Grad. Am heissesten war es in Genf mit 31,4 Grad. Foto: Willy Zengaffinen

Wie bereits am Montag und am Dienstag konnte am Mittwoch in der Schweiz ein Hitzetag verzeichnet werden. In Sitten kletterte das Thermometer auf 30,8 Grad. Am heissesten war es in Genf mit 31,4 Grad.

Nach einem Dämpfer am Freitag baut sich am Wochenende ein neues Hochdruckgebiet auf, das uns in der kommenden Woche voraussichtlich weitere Sommertage beschert.

Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, wurde heute an einigen Stationen die Hitzemarke von 30 Grad geknackt. Ab einer Tageshöchsttemperatur von 30 Grad und mehr spricht man in der Meteorologie von einem Hitzetag. Am heissesten wurde es in Genf mit 31,4 Grad.

In Sitten konnte heute sogar der dritte Hitzetag in Folge verzeichnet werden. Es war dies zudem der 47. Hitzetag respektive der 114. Sommertag in diesem Jahr an dieser Station.

Ähnlich heiss wie heute war es übrigens letztmals im September 2016 mit einem Hitzetag in Basel, im unteren Aaretal und im Tessin sowie im Wallis. Dort wurden in Sitten sogar vier Hitzetage in Folge registriert.

Der heutige 12. September stellt wahrscheinlich den letzten Hitzetag des Jahres 2018 dar. In der kommenden Woche sorgt ein neues Hochdruckgebiet zwar wieder für viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Durch die zunehmend längeren Nächte und den tieferen Sonnenstand wird es jedoch immer schwieriger, die Hitzemarke von 30 Grad noch zu erreichen.

12. September 2018, 20:00

Artikel teilen