Kanton warnt vor Hitzewelle

In den kommenden Tagen wird es heiss. Der Kanton warnt vor der Hitzewelle. Foto: Willy Zengaffinen

Die aktuelle Wettervorhersage von MeteoSchweiz kündigt ab heute Montag bis Ende der Woche eine Hitzewelle an. Die kantonale Dienststelle für Gesundheitswesen und der Kantonsarzt warnen vor den hohen Temperaturen und erinnern die Bevölkerung daran, körperliche Anstrengungen zu vermeiden, viel zu trinken und leicht zu essen, sowie den Körper zu kühlen.

Ab heute Montag sind für mindestens sieben Tage hohe Temperaturen angekündigt. Die Höchsttemperaturen bewegen sich um die 35 Grad Celsius mit möglichen Spitzenwerten von bis zu 37 Grad Celsius.

Diese Wetterbedingungen, so heisst es in einer Mitteilung des Kantons, könnten ernsthafte Folgen auf die Gesundheit von gefährdeten Personen – unter anderem kranke sowie ältere Personen und Kleinkinder – haben. Hinzu kämen zwei weitere Faktoren, die gesundheitsschädigende Auswirkungen haben können: die nächtlichen Temperaturen fallen in städtischen Gebieten nicht unter 20 Grad Celsius und die Ozonwerte können die Warnschwelle überschreiten.

Der Kantonsarzt empfiehlt der Bevölkerung körperliche Anstrengungen zu vermeiden, zu Hause zu bleiben und körperliche Aktivität während der heissesten Tageszeit (zwischen 11.00 und 15.00 Uhr) möglichst zu vermeiden. Ferner solle man schattige Orte aufsuchen.

Um die Wohnung so kühl wie möglich zu halten, solle tagsüber die Vorhänge zuziehen, die Fensterläden schliessen und nachts lüften. Weiter wird empfohlen, im Freien eine Kopfbedeckung sowie leichte und weite Kleidung zu tragen. Der Körper wird mit regelmässigen Duschen oder mit kalten Tüchern gekühlt.

Bei den angekündigten Höchsttemperaturen sei ausserdem eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme wichtig. Gemäss Kantonsarzt soll man trinken, ohne auf ein Durstgefühl zu warten. Leichte Mahlzeiten sind zu bevorzugen, auf Alkohol sowie stark zuckerhaltige oder sehr kalte Getränke sind zu verzichten.

Anzeichen für mögliche Hitzefolgen sind allgemeine Schwäche, Verwirrtheit, erhöhte Körpertemperatur, trockener Mund, Schwindel, Desorientierung, Übelkeit und Muskelkrämpfe. In diesen Fällen muss sofort gehandelt werden: viel trinken, Körper mit feuchten Tüchern kühlen und unverzüglich medizinische Hilfe anfordern.

24. Juni 2019, 10:38

