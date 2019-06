Umweltverbände künden Einsprache gegen neue Walliser Hochspannungsleitung an

Nach dem Kanton Wallis und vielen Oberwalliser Gemeinden hat nun auch der Schweizerische Landschaftschutz (SL) gegen die geplante Strom-Autobahn im Wallis Einsprache erhoben.

Von Chippis bis Mörel soll eine neue 380-kV-Leitung als Ersatz zu der bestehenden 220-kV-Leitung gebaut werden. «Mit dieser Leitung wird das BLN-Objekt Pfynwald-Illgraben durchquert und an den bewaldeten Hanglagen werden die neuen Strommasten grosse Eingriffe nach sich ziehen. Die Schweizerische Landschaftsschutz erhebt federführend mit WWF und Pro Natura Einsprache gegen dieses Vorhaben», schreibt die Umweltschutzorganisation am Freitag in einem Eintrag auf ihrer Facebookseite.

Man schlägt eine Verkabelung zumindest zwischen Chippis und Turtmann vor. In weiteren Abschnitt werden Verbesserungen der Linienführung und bessere Schutzmassnahmen für Natur und Landschaft verlangt.

21. Juni 2019, 15:55

