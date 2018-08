Party mit Cordon bleu

In insgesamt 23 Restaurants in und um Brig-Glis wird das Cordon bleu anlässlich des Alpenstadtfests angeboten. Foto: Walliser Bote

Seit 2008 kann sich Brig-Glis mit dem Label «Alpenstadt» schmücken. Seither wurden viele Veranstaltungen durchgeführt, um mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Nun steht für einmal das Cordon bleu im Zentrum.

Der offizielle Festakt «10 Jahre Alpenstadt Brig-Glis» ging am Freitagnachmittag mit Rednern und Musik im Rittersaal über die Bühne. Dabei gab Stadtschreiber Eduard Brogli zu bedenken, dass die Idee der Alpenstadt vor über zehn Jahren aus Marketingabsichten entstanden sei. Seither habe sich jedoch vieles gewandelt. So sei etwa der Entscheid in der Spitalfrage zu Gunsten Brigs korrigiert worden: «Und der Bahnhof Brig hat entgegen der damaligen Befürchtungen nichts an seine Bedeutung eingebüsst.» Das Label der Alpenstadt sei aber weit mehr als eine gelungene Marketingidee.

Entsprechend wurde in diesem Jahr das 1. Kulinarische Alpenstadtfestival auf die Beine gestellt. Während zwei Tagen steht das Cordon bleu an den Festlichkeiten in insgesamt 65 Varianten in 23 Restaurants und auf dem Festplatz bereit. Die Seniorenbühne inszeniert ihrerseits fast im Stundentakt (am Samstag um 9.00, 11.00 und 12.00 Uhr) die Entstehungsgeschichte des mit Käse und Schinken gefüllten Fleischs, das vor über 200 Jahren in der Simplonstadt erfunden worden sein soll.

Lesen Sie mehr zu den Aktivitäten vom Freitag im WB vom 25. August.

zum

24. August 2018, 22:39

Artikel teilen