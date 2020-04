Thierry Evéquoz folgt auf Jean-Pierre Gaspoz

Der Staatsrat hat an seiner Sitzung vom Donnerstag Thierry Evéquoz zum neuen Inspektor der obligatorischen Schulzeit ernannt. Er tritt die Nachfolge von Jean-Pierre Gaspoz an.

An seiner wöchentlichen Sitzung am letzten Donnerstag hat sich der Staatsrat mit 102 Dossiers beschäftigt. Er behandelte gemäss Mitteilung eine Motion sowie eine Interpellation. Zudem behandelte er 17 Rekurse und fällte neun Personalentscheide. Zu Letzteren gehörte auch die Ernennung von Thierry Evéquoz zum neuen Inspektor der obligatorischen Schulzeit. Evéquoz tritt die Nachfolge von Jean-Pierre Gaspoz an, der Ende August in Pension geht.

Im Rahmen der Sitzung hat der Staatsrat auch die Teilrevision des Zonennutzungsplans in Mund (Erweiterung Sportplatz), Gemeinde Naters, homologiert. Die Urversammlung der Gemeinde Naters hat die Teilrevision des Zonennutzungsplans in Mund (Umzonung von der Zone für Landwirtschaft 1. Priorität in die Zone für Sport und Erholung) am 22. Mai 2019 homologiert. Mit der Homologation durch den Staatsrat werden die raumplanerischen Voraussetzungen geschaffen, um den heutigen Sportplatz in Mund zu erweitern, welcher aufgrund seiner schmalen Breite die heutigen Sicherheitsvorschriften nicht zu erfüllen vermag. Homologiert hat der Staatsrat ausserdem das von der Urversammlung der Gemeinde Ferden im Dezember 2019 angenommene Abfallreglement mit Änderungen.

