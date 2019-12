In Basis-Infrastruktur investieren

Die Urversammlung in Leukerbad genehmigte Budget, Investitionen, laufende Rechnung und Finanzplan 2020-2023 einstimmig.

Am Donnerstag, 19. Dezember 2019, hielt die Gemeinde Leukerbad ihre Urversammlung ab. Die Gemeinde Leukerbad erreicht 2019 das Ende des Sanierungsvertrags. Das vorgelegte Budget, Investitionen, die laufende Rechnung und der Finanzierungsplan 2020 -2023 wurde an der Urversammlung einstimmig genehmigt.

2020 soll in die Basis-Infrastruktur investiert werden. Mit einem Ertrag von 16,035 Millionen Franken und einem Aufwand von 14,556 Millionen Franken bleibt eine Selbstfinanzierungsmarge von 1,479 Millionen Franken. Diese wird durch Nettoinvestitionen von 3,666 Millionen Franken übertroffen, was eine moderate Neuverschuldung zur Folge hat. Sie wird von 1372 Franken auf 2575 Franken pro Kopf anwachsen, was Finanzkennzahlen als «kleine Verschuldung» werten. Die Bruttoinvestitionen betragen 5,8 Millionen Franken. Der Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung beträgt gemäss Kostenvoranschlag 454000 Franken. Investiert wird im kommenden Jahr vor allem in den Hochwasserschutz (zwei Millionen) und in die Sanierung der Gemeindestrassen (1,2 Millionen). 800000 Franken sind für die Lawinenverbauung vorgesehen. Die Verteilung des Thermalwassers wird durch einen Ausbau des Leitungssystems (250000 Franken) vorangetrieben. Und eine halbe Million Franken werden schliesslich in die Projektierung «Anlageersatz ARA» investiert. Die Verbesserung der BasisInfrastruktur sowie die Ermöglichung guter touristischer Infrastrukturen prägen auch die Finanzplanung 2020–2023.

19. Dezember 2019, 18:35

