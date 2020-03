Fredy Bayard hat das Modehaus Bayard gemeinsam mit seiner Frau Silvia aufgebaut. Seit 2018 ist er Verleger von Mengis Druck und Verlag. Unter seiner Führung wurden die Druckereien Valmedia und Mengis fusioniert. Im Interview erklärt er, wie die Corona-Krise auch kerngesunde Unternehmen gefährdet.

Fredy Bayard, man hat den Eindruck, dass viele im Oberwallis noch nicht begriffen haben, welche wirtschaftlichen Folgen die Krise hat. Ist die Corona-Krise vergleichbar mit der Erdölkrise oder der Finanzkrise?

«Leider nein. Der ETH-Ökonom Hans Gersbach hat sich sein Leben lang mit Krisen und deren Folgen beschäftigt. Gersbach schreibt in der ‹NZZ am Sonntag› von gestern, dass diese Krise aus wirtschaftlicher Sicht beinahe mit dem Ausbruch eines Krieges vergleichbar sei. Viele Branchen kommen zum Erliegen. In vielen Branchen ist Konsum gar nicht mehr möglich. Für Gersbach bedeutet diese Krise, wenn der Staat nicht handelt, die Gefährdung des gesamten Wirtschaftssystems Schweiz. Das muss nicht sein. Der Bund hat viel finanziellen Spielraum nach oben.»

Alle reden davon, dass es den Tourismus hart trifft. Aber es gibt auch viele andere Branchen. Wen trifft die Krise hier im Oberwallis noch besonders hart?

«Der Tourismus und die Eventbranche waren die Ersten, die es traf. Faktisch macht man in diesen beiden Branchen keinen Franken Umsatz mehr. Dies trifft das Oberwallis besonders hart, weil der Tourismus für das Oberwallis am meisten Menschen beschäftigt. Jetzt rollt die Lawine immer weiter.»

Was sind die konkreten Auswirkungen für die Unternehmen?

«Es macht keinen Sinn, wenn alle um den heissen Brei herumreden. Das liegt weder im Interesse der Angestellten noch der Unternehmen. mengis media verliert im Werbebereich auf den Kanälen ‹Walliser Bote›, ‹Rhone Zeitung›, ‹Radio Rottu› und den Online-Portalen ab dem Monat April mindestens 80 Prozent des Umsatzes, also jeden Monat 600000 bis 700000 Franken. Bei der Valmedia Druckerei rechnen wir ebenfalls mit einem Einbruch von über 80 Prozent. Hier bewegt sich der monatliche Fehlbetrag zwischen 400000 und 500000 Franken.»

Wie sieht es bei Mode Bayard aus?

«Bei Mode Bayard bricht der Umsatz komplett weg. Hier mussten alle Filialen geschlossen werden. Da fehlen monatlich zwischen neun und zehn Millionen Franken. Diese drei Beispiele zeigen auf, dass es sehr viele Branchen hart trifft. Das Dümmste, was wir jetzt machen könnten, wäre, einen Wirtschaftszweig gegen den andern auszuspielen. Weil hinter jedem Unternehmen Mitarbeitende und Unternehmer stehen. Also Menschen, die um ihren Arbeitsplatz und ihr Unternehmen bangen. Und die unverschuldet in diese Situation kamen.»

Der Bund hat seine Hilfsmassnahmen vorgestellt. Genügt das?

«Die Hilfsmassnahmen des Bundes gehen in die richtige Richtung. Entscheidend wird sein, dass all diejenigen, die Beiträge in die Arbeitslosenkasse einbezahlt haben, nun auch von den Leistungen profitieren können. Die Kurzarbeitsentschädigung sollte auf 100 Prozent erhöht werden und ab dem ersten Tag gelten. Hier muss der Bundesrat nur noch wenig nachbessern. Im Weiteren braucht es Liquiditätshilfen für jene Unternehmen, die unter der Krise leiden. Diese Darlehen müssten nur teilweise oder voll zurückbezahlt werden, wenn sich auf der Basis der Steuerrechnungen der letzten Jahre herausstellt, dass der Einbruch kleiner ist als erwartet. Somit würde den Richtigen geholfen und Missbrauch verhindert werden.»

Je mehr Geld bereitsteht, desto mehr Firmen wollen an den Topf. Wer garantiert, dass das Geld auch bei den Richtigen ankommt?

«Als Messlatte für die À-fonds-perdu-Beiträge muss man wohl die Steuererklärungen der letzten Jahre nehmen. Die Gefahr, dass Unternehmen absichtlich in den letzten Jahren zu viel versteuert haben, hält sich in Grenzen…»

Werden Firmen überhaupt einen rückzahlbaren Überbrückungskredit beantragen?

«Je nach Lage besteht die Gefahr, dass ein Unternehmen lieber den Weg in die Insolvenz wählt, als sich für die nächsten Jahre zu überschulden. Dies würde eine Bankenkrise auslösen.»

Was sind für Sie aktuell die grössten Herausforderungen?

«Die grösste Herausforderung sind die laufenden Kosten wie Lohn, Mietzins und die übrigen Aufwendungen. Diese können ohne Umsatz nicht gedeckt werden. Daher war das rasche und unbürokratische Handeln des Bundesrats unerlässlich.»

Müssen Sie Mitarbeitende entlassen bzw. was passiert in dieser Zeit mit den Mitarbeitenden?

«mengis media, valmedia und Mode Bayard beschäftigen zusammen mehr als 800 Menschen. Alle diese Betriebe haben Gesuche für Kurzarbeit eingereicht. Entlassungen sind bisher keine geplant. Hoffen wir, dass es dabei bleibt.»

Was erwarten Sie von der Walliser Regierung und den eidgenössischen Parlamentariern?

«Wir sitzen alle im gleichen Boot und müssen deshalb gemeinsam handeln. Das vom Bundesrat beschlossene Paket geht in die richtige Richtung. Jetzt müssten sich eigentlich die Verbände der Unternehmer und der Gewerkschaften darauf einigen, dass nur jene Unternehmen die Liquiditätshilfen zurückzahlen müssen, die erlittene Verluste wettmachen können. Und dass dies aufgrund der Steuererklärungen im Nachgang hart kontrolliert wird. Missbrauch darf man nicht dulden.»

Haben Sie Vertrauen in die Politik?

«Ich vertraue darauf, dass die Walliser Regierung und unsere Parlamentarier alles unternehmen, damit diese Weiche im Interesse aller Walliserinnen und Walliser richtig gestellt wird. Wir sind im Krieg, aber wir können und werden diesen Krieg gewinnen, wenn wir gemeinsam handeln. Damit alle begreifen, wie spät es ist, habe ich hier etwas unschweizerisch alle Zahlen auf den Tisch gelegt.»

Interview: Herold Bieler

23. März 2020, 08:50

