Dokumente der DUW von Server kopiert und weitergeleitet

Der Kantonsarzt hat der Dienststelle für Umwelt (DUW) die von Joël Rossier an ihn weitergeleitete Harddisk ausgehändigt. Eine erste Sichtung habe ergeben, dass die sich auf dem Datenträger befindlichen Dokumente der DUW gehören und von einer auszugsweise angefertigten Kopie ihres Servers stammen.

Wie die DUW am Donnerstag in einer Stellungnahme mitteilte, hat sie vom Kantonsarzt eine Kopie der von Joël Rossier an den Kantonsarzt weitergeleiteten Harddisk erhalten und sie einer ersten Analyse unterzogen. Die sich auf dem Datenträger befindlichen Dokumente gehörten demnach der DUW und seien «tatsächlich ausschnittsweise von deren Server kopiert» worden. Unter anderem handle es sich um Mailkorrespondenzen, Analyseergebnisse, Geodaten, Briefe, in Bearbeitung befindliche Unterlagen sowie Sitzungsprotokolle.

Somit habe Joël Rossier in seiner zweieinhalbjährigen Amtszeit bei der DUW, Dokumente weitergeleitet, «für die er als Dienstchef die Verantwortung trug».

Nachdem der Staatsrat wiederholt zur Herausgabe der Daten aufgefordert worden war, habe er diese vergangenen Oktober dem Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten ausgehändigt. «Dieser hat nun über die Modalitäten zu befinden, die zum Schutz der öffentlichen und privaten Interessen, sowohl aus Sicht des Datenschutzes als auch aus Sicht des Öffentlichkeitsprinzips, einzuhalten sind», heisst es in der Stellungnahme weiter.

