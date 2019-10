Datenschützer Fanti nun mit «Rossier-Dossier» beschäftigt

Der Walliser Datenschutzbeauftragte Sébastien Fanti wird sich in den kommenden Monaten auf das «Rossier-Dossier» konzentrieren. Foto: Archivbild WB

Wie Sebastien Fanti, Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter des Kantons Wallis, am Freitag in einem Communiqué mitteilte, wird das Dossier «Joël Rossier» in den nächsten Monaten prioritär behandelt.

Artikel zum Thema Keine Leichen, aber viel Dreck

Rossier, ehemaliger Dienstchef der kantonalen Stelle für Umwelt (DUW), hatte dem Kantonsarzt Christian Ambord am 7. Oktober 2019 eine Vielzahl an Dokumenten und Daten aus dem Inneren der DUW zukommen lassen.

Da sich diverse Medien und politische Vertreter für den Inhalt des Dossiers «Joël Rossier» interessieren, hat der Staatsrat per Entscheid vom 18. Oktober 2019 entschieden, Ambord von seinem Amtsgeheimnis zu befreien, um den Datenschutzbeauftragten Fanti bei seiner Arbeit der Analyse und der Anonymisierung der Dokumente zu unterstützen. Dies, weil eine Vielzahl der Dokumente Interna des DUW und demnach schützenswerte Daten enthalten.

Gemäss Communiqué werde sich Fanti «angesichts des aussergewöhnlichen Umfangs dieser Aufgabe und der Vervielfachung der Vermittlungs- und Kooperationsanträge der Kantonal- und Bundesbehörden in diesem Fall» in den kommenden Monaten auf dieses Thema konzentrieren.

pd / awo

25. Oktober 2019, 17:17

Artikel teilen