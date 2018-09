Lonza feiert ihre Jubilare

28 Mitarbeitende von Lonza konnten am Mittwoch ihre Arbeitsjubiläen feiern: Elf Mitarbeitende arbeiten bereits seit 40 Jahren und 17 Jubilare seit 25 Jahren bei Lonza. Foto: zvg

Im Rahmen des Jubliäumsausfluges bedankte sich Lonza für ihre langjährige Firmentreue. Die Jubilare trafen sich morgens im Personalrestaurant. Dort begrüsste Raphael Stucky, Leiter Human Resources Visp, die vier Mitarbeiterinnen und 24 Mitarbeiter und verkündete das Tagesprogramm. Nach einer Dorfführung in Leuk ging es weiter nach Salgesch, wo in einem Weingut ein paar gute Tropfen degustiert wurden. Beim anschliessenden Mittagessen in Siders konnten sich die Jubilare untereinander und mit Vertretern des Standortleitungsteams austauschen und auf die gemeinsamen 865 Dienstjahre anstossen.

Standortleiter Jörg Solèr dankte den Anwesenden für ihren langjährigen und unermüdlichen Einsatz im Dienste des Unternehmens. Im Namen der Jubilare richtete Sebastian Bonora, Anlagemeister im Bereich Pharmaproduktion, ein paar Dankesworte an Lonza. Dabei unterstrich er, dass es nur mit Offenheit für Neues und einem partnerschaftlichen Verhältnis möglich ist, einer Firma so lange treu zu sein.

pd / zen

12. September 2018, 19:47

