Sieben Unterwalliser Gemeinden ausgezeichnet

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) hat im Rahmen ihrer Generalversammlung vom Donnerstag in Les Diablerets VD sieben neue «Jugendfreundliche Bergdörfer» ausgezeichnet.

Artikel zum Thema Berglandwirtschaft soll gestärkt werden

In einer Pressemeldung vom Freitag schreiben die Verantwortlichen zur Labelvergabe: «Immer mehr Walliser Gemeinden erkennen den Mehrwert des Einbezugs der Jugendlichen bei der Entwicklung ihrer Dörfer sowie der allgemeinen Verbesserung der Lebensbedingungen für die Jugendlichen.» Ausgezeichnet vom SAB-Jugendforumwurden wurden die Kandidaturen der Gemeinden Hérémence, St. Martin, Orsières, Liddes, Crans-Montana, Icogne und Lens. Die SAB sei erfreut über die Entwicklung im Wallis und hoffe, dass diese Dynamik auf weitere Schweizer Bergregionen überspringt.

So sei etwa in der Gemeinde St. Martin ein Generationenhaus gebaut worden, das Wohnraum für Junge und Kinderbetreuung mit dem Angebot von betreutem Wohnen für Senioren vereint. Ein ähnliches Generationenhaus sei in Liddes in Planung. In Orsières werde ein Generationenquartier geschaffen, in dem eine KiTa zwischen Schulen, Pflegeheim und Fussballplatz gebaut werde. In der Region Orsières-Liddes habe man eine Jugendarbeitsstelle aufgebaut und zudem ein Jugendnetzwerk gebildet, in dem Jugendliche mit der Jugendarbeitsstelle und den Gemeinderäten eine langfristige Massnahmenplanung zur Förderung von Jugendlichen und jungen Familien ausarbeiteten.

pd/tma

30. August 2019, 10:20

Artikel teilen