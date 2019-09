Jugendmusik Glis zweifacher Schweizermeister

Am Wochenende traten verschiedene Walliser Musikformationen beim Jugendmusikfest in Burgdorf auf. Die Gliser wurden zweifacher Schweizermeister und sorgten für eine Sensation.

Die Jugendmusik Glis konnte beim Jugendmusikfest in Burgdorf gross auftrumpfen und sensationelle Resultate erzielen: Sie wurde zwei Mal Schweizermeister. Dies bei der Konzertmusik Harmonie Oberstufe mit 94 Punkten und in der Kategorie Marschmusik mit 93 Punkten. "Das ist eine Sensation, so etwas hat es noch nie zuvor gegeben", erklärt Dirigent Georges Martig gegenüber rro. "Die Jungen weinten vor Freude, lagen sich in den Armen und können es kaum glauben."

In der Kategorie Harmonie Oberstufe konnte auch die Jugendmusik Belalp Naters Gold holen und kam auf Rang 3. Die Jugendmusik Brig kam auf Rang 10. Mit Rang 14 holte die Grape Junior Band JM Salgesch/Varen ebenfalls noch Silber. Die Jugendmusik Vispe konnte in zwei Kategorien Silber holen: In der Harmonie Mittelstufe mit 86.5 Punkten und in der Kategorie Parademusik Medium mit 88 Punkten. In dieser Kategorie war ebenfalls die Jugendmusik Belalp gleichauf vertreten.

In der Kategorie Parademusik Large kam die Jugendmusik Brig auf Rang 2. Und auch hier war die Grape Junior Band JM Salgesch/Varen mit Silber auf Rang 8 vertreten.

zy

22. September 2019, 19:00

