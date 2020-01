Julien Dubuis neuer Stiftungsratspräsident bei Pro Senectute Wallis

Führungswechsel beim Stiftungsrat von Pro Senectute Wallis. Thomas Egger tritt von seiner Stelle als Präsident zurück. Seit dem 21. Januar 2020 hat Julien Dubuis den Posten inne.

Wie die Verantwortlichen von Pro Senectute Valais-Wallis am Donnerstag mitteilten, wollte Egger auf das Präsidium verzichten, weil er die Arbeitszeit in der Direktion der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete erhöht hat, für die er seit 2002 tätig ist. Egger übte die Funktion in der Stiftung seit Ende August 2017 aus.

Dubuis ist seit Ende Februar 2019 Stiftungsrat. Er ist 34 Jahre alt, verheiratet und lebt in Savièse. Der Biologielehrer am Lycée Collège de la Planta in Sitten ist Mitglied der FDP und unter anderem Walliser Grossrat und Präsident der kantonalen Kommission für Ausbildungszulage. Durch seine Beteiligung an verschiedenen Organisationen kenne Dubuis das Gesundheits- und Sozialnetzwerk des Kantons, hiess es weiter. Er ist Präsident der Vereinigung Betreuende Angehörige Wallis, Mitglied des Komitees des Roten Kreuzes Wallis und Präsident der politischen Arbeitsgruppe von AVALEMS, des Dachverbands aller Walliser Alters- und Pflegeheime.

Der Stiftungsrat besteht derzeit aus sechs Mitgliedern. Pro Senectute Wallis suche ein siebtes Mitglied, das Egger ersetzen und das Oberwallis vertreten soll.

23. Januar 2020, 15:10

