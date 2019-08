Juso Oberwallis steigt in Nationalratswahlkampf ein

Politik | Juso Oberwallis will im Listenverbund mit SP, Centre-Gauche PCS und Grünen einen zweiten Sitz im Nationalrat holen

Die Juso Oberwallis steigt mit einer 4er-Liste in den Wahlherbst. Im Listenverbund mit der SP, dem Centre-Gauche und den Grünen wollen sie einen zweiten Nationalratssitz erobern.

Der Wahlherbst rückt immer näher. Die Juso Oberwallis steigt mit einer 4er-Liste in den Wahlkampf. Unter dem Motto "Konsequent. Feministisch. Für die 99 Prozent!" will sich die Juso Oberwallis mit Sarah Heinzmann aus Visperterminen, Anita Iseni aus Visp, Simon Kräuchi aus Brig und Sandro Werlen aus Agarn dem Wahlkampf stellen. Die Juso Oberwallis will im Listenverbund mit der SP, dem Centre-Gauche PCS und den Grünen einen zweiten Sitz im Nationalrat erkämpfen.

Gemäss Mitteilung will die Juso Oberwallis im Wahlkampf vor allem die Verteilgerechtigkeit aufgreifen. So könne es nicht sein, dass viele zunehmend Mühe hätten, über die Runden zu kommen, um beispielsweise die Krankenkassenprämien zu bezahlen, während das reichste Prozent Milliarden auf dem Nahrungsmittel- und Waffenmarkt vernichten würden. Der Schutz der Umwelt und eine klimafreundliche Politik sind für die Juso nach eigenen Angaben so selbstverständlich wie der Umstand, dass dies sozialverträglich geschehen muss.

pd/wh

06. August 2019, 19:00

