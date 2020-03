Corona-Krise | Seite an Seite gegen das Coronavirus

Die Corona-Krise wirkt sich auf den Einzelhandel aus. Es fehlen Einnahmen. Diese lassen sich regenerieren. Beispielsweise durch Geschenkgutscheine. Die JCI Brig bietet Unterstützung.

Der Ausbruch des Coronavirus greift die Wirtschaft des Landes an, insbesondere die kleinen Händler. Als Zeichen der Solidarität und der gegenseitigen Hilfe hat die Junior Chamber International JCI Freiburg eine Internet-Plattform zur Unterstützung von Unternehmen ins Leben gerufen. Dieses Konzept haben die Jungen Wirtschaftskammern JCI Sitten und Crans-Montana und nun auch die JCI Brig übernommen und eine Walliser Plattform für alle Walliser Händler geschaffen.

Coiffeure, Gastronomen, Tätowierer, Floristen ... sind eingeladen, sich auf der Plattform zu registrieren. Interessierte können im Anschluss Produkte oder Dienstleistungen dieser Unternehmen in Form von Geschenkgutscheinen kaufen, welche nach dessen Wiedereröffnung eingelöst werden können. Dieses System ermöglicht gemäss Mitteilung der JCI Brig liquide Mittel für jene Händler, die derzeit keine Einnahmen haben. Die gesammelten Gutscheinbeträge werden wöchentlich an die Händler ausbezahlt. Der Service ist für die Unternehmen kostenlos. Die bislang über 150 registrierten Betriebe auf der Walliser Plattform stammen vorwiegend aus dem Unterwallis. Dies will die JCI Brig mit ihrem Aufruf nun ändern./wh

wh

26. März 2020, 15:16

