Drei lebende Kätzchen in den Müll geworfen

Chamoson | In einem Container im Zentralwallis

Ob die drei in Chamoson aufgefunden Tiere überleben werden, ist derzeit noch unklar. Foto: Symbolbild Keystone

Herzlose Tierhalter haben drei noch junge Kätzchen in Chamoson in einem Müllcontainer entsorgt, nachdem sie die TIere in einen Beutel gepackt hatten. Die SPA (Société pour la Protection des Animaux) konnte die Kätzchen zwar einsammeln, ob sie es überleben werden, ist jedoch noch unklar.

Die drei Kätzchen wurden wie gewöhnliche Ware in den Müll geworfen und später von der SPA eingesammelt. Gute Nachrichten, welche aber nicht bedeuten, dass die Jungtiere gerettet sind. In diesem Alter sei das Überleben oft eine Lotterie, sagt die verantwortliche Aufnahmeperson im Tierheim in Ardon gegenüber «Le Nouvelliste».

Leider ist die Geschichte über die drei tierischen Findelkinder nicht der einzige Fall, der sich in Chamoson zugetragen hat. Letztes Jahr sei ein ganzer Wurf in einen Kanal geworfen worden und nur ein einziges Kätzchen konnte überleben.

Vor ein paar Tagen wurden weitere frischgeborene Katzen nachts vor einem Schutzraum abgesetzt. Es sei gefährlich für die Kleinen, die noch die Wärme ihrer Mutter brauchen. Trotz der Hitzewelle besteht nachts die Gefahr einer Unterkühlung.

pan / lez

26. Juli 2019, 14:22

