Jetzt heisst es üben, üben, üben...

Die Dirigenten und Präsidenten der Walliser Musikgesellschaften haben sich am Samstag im World Nature Forum in Naters über den Ablauf des kantonalen Musikfestes informiert, das am 8. und 9. Juni stattfinden wird. Foto: zvg

Zwei Wochen nach der Enthüllung der Eisenplastiken, die der Künstler Edelbert W. Bregy eigens für das 26. kantonale Musikfest in Naters entworfen hat, stand für die Musikanten der rund 90 teilnehmenden Musikgesellschaften aus dem ganzen Kanton am Samstagmorgen ein weiterer wichtiger Tag an: Sie haben die Partituren ihrer Pflicht- und Aufgabenstücke erhalten.

Am Samstag haben sich im Natischer World Nature Forum die Dirigenten und Präsidenten der Walliser Vereine zu einer Informationsveranstaltung eingefunden, die im Juni am kantonalen Musikfest teilnehmen werden. Auch dabei war etwa Amadé Schnyder, verantwortlich für die Musikwettbewerbe oder OK-Präsident und Nationalrat Philipp Matthias Bregy.

Elf Wochen vor dem Grossanlass haben die Vertreter der Vereine die Partituren ihrer Pflicht- und Aufgabenstücke in Empfang genommen. Ab heute heisst es für die Walliser Musikanten also üben, üben und nochmals üben.

Zwei Tage und je 45 Vereine

Neben allerhand aufschlussreichen Informationen zum Ablauf des Musikfestes haben die Anwesenden die vier Vortragslokalitäten World Nature Forum, Zentrum Missione, Turnhalle Bammatta West und Bammatta Ost in Augenschein genommen. Sie wurden von der Musikgesellschaft «Belalp» bereits ausgiebig auf die optimale Akustik getestet.

Am Samstag, 8. Juni, und am Sonntag, 9. Juni, jeweils von 08.00 bis 15.30 Uhr, werden dort die musikalischen Wettkämpfe über die Bühne gehen. Der Marschmusikwettbewerb wird an beiden Tagen jeweils ab 16.30 Uhr auf der Natischer Furkastrasse ausgetragen und dauert rund zweieinhalb Stunden. 95 Prozent der Vereine werden daran teilnehmen. Pro Tag sind an der Marschmusikstrecke damit gut 45 Vereine zu hören.

pd/tma

23. März 2019, 16:07

Artikel teilen