Kantonspolizei simuliert Terroranschlag

Den Ernstfall proben. Über 120 Agenten der Kantonspolizei simulierten am Dienstag in der Region Chablais einen Terroranschlag. Foto: Kantonspolizei

Am Dienstag führte die Kantonspolizei in der Region Chablais die Übung «Terror 19» durch. Ziel war es, einen Terroranschlag zu simulieren. Mehr als 120 Agenten der Kantonspolizei beteiligten sich an der Übung.

Der Kampf gegen den Terrorismus stelle eine grosse Herausforderung für die Gesellschaft dar und verlange von den Einsatzkräften den Ernstfall zu proben, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Ein erstes Ziel der «realitätsnahen» Übung war es demnach, die Reaktion der verschiedenen Einsatzkräfte der Kantonspolizei auf einen simulierten Terroranschlag zu testen.

Alle Phasen einer solchen Situation seien getestet worden, schreibt die Kantonspolizei weiter. Von der ersten Intervention bis zum Angriff, einschließlich Untersuchungen, Kommunikation und Verhandlungen.

Die Kantonspolizei zieht ein positives Fazit: «Die Übung war sehr lehrreich und stärkte die Einsatzfähigkeit des Walliser Kantonspolizeikorps.»

07. Mai 2019, 17:05

Artikel teilen