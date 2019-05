Polizei überwältigt tatverdächtigen Mann in Saxon

Polizei | Nach mehreren Einbruchdiebstählen in Einfamilienhäuser

In Saxon ist ein Mann verhaftet worden, der möglicherweise für mehrere Einbruchdiebstähle in Einfamilienhöuser verantwortlich sein könnte. Foto: Kapo Wallis

In den vergangenen Wochen sind in Saxon mehrere Einbruchdiebstähle in Einfamilienhäuser verübt worden. Nachdem die Walliser Kantonspolizei aufgrund dessen ein Einsatzdispositiv errichtet hatte, kam es zu einer Verhaftung eines mutmasslichen Täters.

Am 24. April gegen 21.00 Uhr ist eine Polizeipatrouille auf eine Person aufmerksam geworden, die in einem Wohnviertel herumschlich. Als der Mann die Polizei erblickte, hat er die Flucht ergriffen. Nachdem es den Polizisten gelungen war, den Verdächtigen anzuhalten, hat er sich den Anweisungen der Agenten widersetzt und die Polizisten angegriffen. Den Agenten ist es gemäss Polizeiangaben schliesslich gelungen, den Mann zu überwältigen und festzunehmen. Bei der Personendurchsuchung fanden die Polizisten Bargeld und Schmuck.

Der mutmassliche Täter wurde inhaftiert. Gegen den Mann bestand zudem ein Haftbefehl wegen mehrerer Einbrüche in einem anderen Schweizer Kanton. Beim Verdächtigen handelt es sich um einen 41-jährigen Serben mit Wohnsitz in Serbien. Es gilt die Unschuldsvermutung.

pd / pan

03. Mai 2019, 10:10

