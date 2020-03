Motorradfahrer sollen auf Ausflüge verzichten

Im Zusammenhang mit den Massnahmen zur Corona-Pandemie bittet die Kantonspolizei die Motorradfahrer, auf Ausflüge zu verzichten. Bei unumgänglichen Fahrten ist vorsichtiges Verhalten geboten.

Die aussergewöhnliche Situation, welche unsere Gesellschaft gegenwärtig erlebt, zwingt uns alle zu Zugeständnissen, schreibt die Kantonspolizei am Dienstag in einer Medienmitteilung.

Am 17. März hat die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit den Rettungskräften und dem Spital Wallis die Bevölkerung dazu aufgefordert, gewisse Sportarten zu vermeiden, welche zu Verletzungen führen könnten.

Im Hinblick auf die wärmeren Temperaturen richtet sich die Kantonspolizei nun an die Motorradfahrer. «Wir bitten darum, während dieser aussergewöhnlichen Lage auf Motorradausflüge zu verzichten. Wenn das Motorradfahren unumgänglich ist, weisen wir darauf hin, sich auf der Strasse vorsichtig zu verhalten.» Bereits ein relativ einfacher Sturz mit einem Motorrad könnte einen Spitalaufenthalt von mehreren Tagen zur Folge haben. In der gegenwärtigen Situation seien jedoch freie Kapazitäten in den Spitälern absolut notwendig.

Die Kantonspolizei Wallis dankt allen Motorradfahrern für ihr Verständnis.

pd/wh

31. März 2020, 11:05

