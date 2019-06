Kapo warnt vor betrügerischen Gewinnversprechen

Die Sommerferien rücken näher. Und dabei häufen sich gemäss Kantonspolizei auch die Fälle von betrügerischen Gewinnversprechen am Telefon. Was vom vermeintlichen Gewinn jedoch übrig bleibt, ist eine teure Telefonabrechnung.

Es zeichne sich eine neue Form des Telefonbetrugs ab, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Betrüger ruften dabei zufällig auf Festnetzanschlüsse an und gäben sich während des Gesprächs als Mitarbeiter eines Reisebüros aus. Im Glauben, eine Reise gewonnen zu haben, würden sich die ahnungslosen Opfer dazu verleiten lassen, auf eine kostenpflichtige Hotline anzurufen, welche mit der Nummer 090… beginne.

Sobald die Verbindung stehe, werde der Anruf in die Länge gezogen, wodurch hohe Kosten entstünden. Von der teuren Telefonrechnung profitierten schlussendlich die Täter.

Die Polizei rät deshalb:

«Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinns an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist.»

«Nehmen Sie nur Gewinne an, wenn Sie auch bewusst an einem Gewinnspiel, teilgenommen haben. Ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals an eine Bedingung knüpfen, zum Beispiel das Zahlen einer Gebühr oder die Teilnahme an einer Veranstaltung.»

«Lassen Sie unerwünschte Anrufe mittels Callfilter sperren sowie kostenpflichtige Nummern blockieren.»

«Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt oder Sie bereits Opfer geworden sind, wenden Sie sich an die Polizei.»

pd/msu

04. Juni 2019, 17:01

