Kasperskian stellt Betrieb ein

Kaviarzucht Kasperskian in Liquidation: «Kunden waren nicht gewillt einen Aufpreis zu bezahlen» Foto: WB/Andrea Soltermann

Peter Brabeck-Letmathe bestätigt entsprechende Informationen des «Walliser Boten»: «Die Aktionäre der Kasperskian AG haben an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. März beschlossen, die Firma zu liquidieren.»

Der ehemalige Nestlé-Chef ist Mitglied im Verwaltungsrat des Unternehmens, er stieg im 2015 als grösster Investor in das Projekt ein. Der Kasperskian AG sei es leider nicht gelungen, ein genügendes Volumen an «Caviar with Life» zu einem kostendeckenden Preis zu verkaufen, sagt Brabeck-Letmathe. «Es hat sich leider gezeigt, dass die Konsumenten, Detailisten und Restaurants nicht gewillt waren einen Aufpreis zu bezahlen.» Kasperskian wurde 2013 gegründet. Ende November 2015 hat die Kaviar-Zuchtanlage den Betrieb aufgenommen. 30 Millionen Franken liessen sich die Promotoren die Hightech-Anlage kosten.

bra

04. April 2019, 18:00

