Kunstobjekte gesucht

«Kunst in der Stadt» | Kulturkommission Brig-Glis lanciert Wettbewerb

Die Mitglieder der KuKo Brig-Glis Eliane Martig, Isabelle Hanselmann, Michèle Brunner und Martin Vicentini organisieren «Kunst in der Stadt» 2020. Foto: Walliser Bote

Die Kulturkommission Brig-Glis organisiert im Spätsommer 2020 eine Ausstellung im Rahmen von «Kunst in der Stadt» zum Thema «Kontraste». Die Ausschreibung dazu läuft bis Ende Oktober 2019.

Alle vier Jahre organisiert die Kulturkommission (KuKo) Brig-Glis das Projekt «Kunst in der Stadt». Vom 22. August bis zum 10. Oktober 2020 wird die Simplonstadt mit Kunst belebt. Die Bildende Kunst erhält eine Plattform. Acht von einer Jury ausgewählte Objekte werden auf dem Weriplatz, dem alten Marktplatz vor der Mediathek, zu sehen sein. Dadurch wird sozusagen eine Open-Air-Galerie entstehen.

Vollständige Entwürfe zum Thema «Kontraste» können bis am 31. Oktober 2019 beim Bauamt Brig-Glis eingereicht werden. Die Werke müssen sich auf eine Grösse von maximal 2m x 2m x 2m beschränken. Dieser Raum muss aber nicht vollumfänglich ausgenutzt werden. Die Werke sollten während der Ausstellungsdauer den Witterungsverhältnissen standhalten können. Fragen zum Projekt können bis am 10. September 2019 an [Javascript einschalten um Email zu sehen] geschickt werden. Weitere Informationen und die Ausschreibungskriterien unter www.brig-glis.ch/kids.

Mehr zu «Kunst in der Stadt» 2020 lesen Sie im Walliser Bote vom Montag, 2. September 2019.

ben

31. August 2019, 10:30

Artikel teilen