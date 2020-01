Italienisches Flair bringt Simplon Dorf Auszeichnung

Simplon Dorf ist nach Ernen, Evolène, Grimentz und Saillon das fünfte Dorf im Wallis, mit dem Label «eines der schönsten Schweizer Dörfer».

Simplon Dorf findet nach Ernen, Evolène, Grimentz und Saillon als fünftes Dorf im Wallis Aufnahme im Verein «Die schönsten Schweizer Dörfer». Der 2015 in Lugano gegründete Verein setzt sich dafür ein, die kleinen Schätze der Schweiz und Liechtensteins aufzuwerten, und auf nationaler und internationaler Ebene bekannt zu machen. Inzwischen zählt der Verein 40 Dörfer und Städte in 14 Kantonen sowie ein Dorf in Liechtenstein. Der Schweizer Verein ist auch Mitglied des internationalen Verbands «Die schönsten Dörfer der Welt», welcher Frankreich, Italien, Belgien, Spanien, Deutschland, Russland, Libanon, Kanada, Japan und die Schweiz vereint und vertritt.

Was macht Simplon Dorf, auf der Südseite des Simplonpasses gelegen, zu einem der schönsten Dörfer der Schweiz? Simplon Dorf (1475 Meter über Meer) zählt 310 Einwohner. Wer über den Simplonpass reist, erlebt in Simplon Dorf den Wechsel vom alpinen Wallis zum bereits italienischen Ambiente auf der Südseite. Da wären die typischen Steinplattendächer oder aber der Dorfplatz, der an eine Piazza erinnert. Selbst das lokale Polentafest erinnert an das nah gelegene Italien und ans Tessin. Simplon Dorf wartet noch mit einer weiteren Besonderheit auf. So ist der Dorfkern im Inventar schützenswerter Ortsbilder der Schweiz als Ortsbild von nationaler Bedeutung eingestuft.

Gemäss Mitteilung will Simplon Dorf nun mit dem Label «eines der schönsten Schweizer Dörfer» von einer internationalen Sichtbarkeit und Synergien profitieren.

pd/wh

23. Januar 2020, 17:44

