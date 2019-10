Label von Swiss Olympic für sechs Walliser Schulen

Swiss Olympic honoriert Schulen, die ideale Bedingungen für die Vereinbarkeit von Schulbildung und Sport bieten, mit einem Label. Zu den Trägern gehören neu auch sechs Walliser Schulen.

Als Dachverband des Schweizer Sports engagiert sich Swiss Olympic für die Vereinbarkeit von Schulbildung und Sport und vergibt seit 2005 zwei Qualitätslabel an Schulen, die spezifische Programme für junge Athleten anbieten: "Swiss Olympic Sport School"und "Swiss Olympic Partner School".

Anlässlich der letzten Feier, die im Stadttheater Olten stattfand, zeichnete Swiss Olympic 56 Schulen aus. Gemäss Mitteilung des Kantons erhielten vier davon das Label "Sport School", darunter die Sportschule des Kollegiums Spiritus Sanctus Brig. 52 erhielten das Label "Partner School". Unter diesen auch die Handels- und Fachmittelschule Martinach und die Orientierungsschulen Visp, Grône, Orsières und Collombey-Muraz.

"Sport Schools" unterscheiden sich wesentlich von "Partner Schools", indem sie den Athleten die Möglichkeit bieten, vor Ort im Internat zu wohnen und diese in spezielle Sportklassen einteilen. Solche Schulen tragen auch andere Labels, so wie die Sportschule des Kollegiums Spiritus Sanctus Brig beispielsweise als Nationales Leistungszentrum Schneesport ausgezeichnet ist. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, positioniert sich das Wallis durch die sechs von "Swiss Olympic" ausgezeichneten Schulen als einer der Kantone, die sich am meisten für den Sportnachwuchs des Landes engagieren.

Bildungsinstitutionen, die eines der beiden Labels, die alle vier Jahre erneuert werden, erhalten möchten, müssen den Kriterienkatalog von Swiss Olympic erfüllen und werden regelmässig geprüft. Die Kriterien beziehen sich insbesondere auf die Infrastruktur, Flexibilität der Stundenpläne und Massnahmen zur individuellen Unterstützung.

07. Oktober 2019, 11:03

