7000 Artikel auf 1700 Quadratmetern

Gewerbe | Landi-Filiale in Eyholz soll Mitte 2020 eröffnet werden

Die Abbrucharbeiten in Eyholz vis à vis dem Coop Megastore laufen. Die neue Landi-Filiale bietet im kommenden Jahr neben einem Landi Vollsortiment auch eine grosse Agrar-Lagerfläche an.

Das Center in Eyholz, wird von der Agrargenossenschaft fenaco gebaut und wird somit einer der 272 Landi-Läden in der Deutsch- und Westschweiz, die von Landi Genossenschaften betrieben wird.

Gegen das Baugesuch, das fenaco im September 2017 eingereicht hat, gingen insgesamt zehn Einsprachen ein. Inzwischen wurden diese bereinigt. Sofern die Baubewilligung planmässig eintrifft, soll mit dem Bau des Centers begonnen werden. Läuft alles nach Plan so können die Kunden ab Mitte 2020 in Eyholz einkaufen. Die Baukosten belaufen sich gemäss Beat Furrer, Geschäftsleiter der Landi Oberwallis auf rund 9,5 Millionen Franken. Am Standort Eyholz sollen rund 25 Mitarbeitende tätig sein.

Die Filiale in Brig wird geschlossen. Zur zukünftigen Nutzung der Infrastruktur konnten die Verantwortlichen noch keine Angaben machen. Es gebe verschiedene Optionen.

