Forstfahrzeug in Brig-Glis in Brand geraten

In Brig-Glis kam es am Freitagnachmittag zu einem Fahrzeugbrand. Foto: rro

Am Freitagnachmittag ist auf der neuen Simplonstrasse in Brig-Glis auf der Höhe des Schwimmbads Geschina ein Forstfahrzeug in Brand geraten. Inzwischen konnte das Feuer gelöscht werden.

Wie Polizeisprecher Markus Rieder auf Anfrage sagt, konnte der Fahrzeugbrand zwischenzeitlich gelöscht werden.

Verletzte wurde niemand. Der Verkehr musste aufgrund der Löscharbeiten umgeleitet werden. Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr Brig-Glis sowie Beamte der Polizei waren vor Ort.

Gemäss Rieder kann die Strasse demnächst wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

dab

22. März 2019, 15:56

Artikel teilen