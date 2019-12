Lauchernalp: Verletzter Tourengänger verstorben

Der 55-jährige Skitourengänger, der am Samstag im Gebiet Lauchernalp in eine Lawine geriet, erlag noch am Abend im Berner Inselspital seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) Foto: mengis media/alain amherd

Der Tourengänger, der am Samstag im Gebiet Lauchernalp in eine Lawine geriet, verstarb noch am Abend im Berner Inselspital. Dies teilte die Kantonspolizei am Sonntagmorgen mit.

Beim Opfer handelt es sich um einen 55-jährigen Deutschen. Dieser war gemeinsam mit seinem Sohn am Samstagvormittag in Richtung Stieltihorn unterwegs. Auf einer Höhe von etwa 2700 Metern wurde der Vater dann von einer Lawine mitgerissen.

Der Sohn, der nicht verschüttet wurde, schlug Alarm, ortete den Vater mit dem Verschüttetensuchgerät und begann, ihn auszugraben. Eine Rettungsmannschaft konnte den 55-jährigen Deutschen schliesslich aus zwei Metern Tiefe bergen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Inselspital nach Bern geflogen.

Wie die Kantonspolizei nun schreibt, ist der Mann noch am Abend im Inselspital Bern verstorben.

pd/msu

29. Dezember 2019, 09:56

