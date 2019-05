Verschüttete Person verstorben

Eine Frau, die am vergangenen Samstag am Col du Tournelon Blanc bei Bagnesn von einer Lawine verschüttet wurde, ist tot. Foto: zvg

Eine Frau, die am vergangenen Samstag am Col du Tournelon Blanc bei Bagnes von einer Lawine verschüttet wurde, ist tot. Sie erlag den schweren Verletzungen, die sie bei Lawinenniedergang erlitten hatte.

Am vergangenen Samstag hat eine Lawine sieben Tourenskifahrer in der Region des Col du Tournelon Blanc, auf Gebiet der Gemeinde Bagnes, mitgerissen. Drei Personen blieben unverletzt, vier Tourenskifahrer wurden verletzt. Wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mitteilte, erlag eine Frau ihren schweren Verletzungen im Spital.

Beim Opfer handelt es sich um eine 62-jährige Oberwalliserin mit Wohnsitz im Kanton Zürich.

15. Mai 2019, 13:53

