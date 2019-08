Letzte Fahrt der alten Grosskabinenbahn

Am Sonntag befördert die Grosskabinenbahn zum letzten Mal Passagiere von Fiesch auf die Fiescheralp und zurück. Ein emotionaler letzter Akt. Um 21.30 Uhr ist Schluss.

CEO Valentin König spricht von einem Meilenstein. Für Verwaltungsratspräsident Renato Kronig ist es ein historischer Tag und den langjährigen Verwaltungsratsmitglied Herbert Volken übermannen die Emotionen. Der 18. August 2019 wird in die Geschichtsbücher der Aletsch Arena eingehen. Es ist der letzte Tag der Grosskabinenbahn Fiesch-Fiescheralp. In weniger als vier Monaten nimmt der Fiescher ÖV-Hub seinen Betrieb auf. Im neuen Knotenpunkt des öffentlichen Verkehrs befindet sich auch die Talstation der hochmodernen 10er-Kabinenbahn Fiesch-Kühboden. Die Gondelbahn ist mit 7 Metern pro Sekunde Fahrgeschwindigkeit die schnellste Bahn ihrer Art der Schweiz. Damit haben die letzten Stunden der Grosskabinenbahn geschlagen.

Im Juli 1966 ging die Betriebsaufnahme der kleinen Pendelbahn Fiesch-Fiescheralp über die Bühne. Diese wird die Passagiere bis zur Eröffnung des ÖV-Hub nun auf die Alp befördern. Im Dezember 1974 ging die 100er-Grosskabinenbahn in Betrieb. Bis zu ihrem letzten Tag absolvierte sie rund 180‘000 Fahrten. "Eine unglaubliche Zahl. Dies entspricht in etwa 530'000 Kilometern. Oder anders ausgedrückt 13 Erdumrundungen." Mit diesen Worten beeindruckte Valentin König, CEO der Aletsch Bahnen AG, die Gäste auf der Fiescheralp. "In absoluten Spitzenjahren hat diese Bahn rund 530‘000 Personen transportiert – wenn man die Frequenzen hochrechnet, kommt man in all den Betriebsjahren auf etwa 17 Millionen Frequenzen."

Am Sonntagabend um 21.30 Uhr soll nun also Schluss sein. Wohl für alle, welche sich in den letzten Jahren intensiv mit der Bahn beschäftigt haben, ein emotionaler Moment.

ip

18. August 2019, 18:00

Artikel teilen