«Tigresse» ist Siegerin bei den Erstmelken

Heute steht im Rarner Goler der letzte Ringkuhkampf in diesem Jahr an. Auf der Viehliste sind 74 Kühe der Kategorien I bis III, sowie 33 Erstmelken und 40 Rinder aufgeführt. «Carcas» aus der Stallung von Adolf Bregy in Unterems holt bei den Rindern die Siegerglocke. Bei den Erstmelken belegt «Tigresse» von Elda Pollinger und Toni Imboden aus Filet den 1. Platz.

Nach dem diesjährigen Alpsommer findet heute Sonntag das traditionelle Herbst-Stechfest in der Goler Arena in Raron statt. Die sieben bestklassierten Tiere in den jeweiligen Kategorien sind sodann für das Nationale Finale der Eringerrasse im Mai 2020 in Aproz teilnahmeberechtigt.

Obschon der Herbstmatch mit heuer insgesamt 147 angemeldeten Eringerdamen den Schlusspunkt der diesjährigen Ringkuhkämpfe im Oberwallis setzt, ist er nach dem auf gestern Samstag vorgezogenen Ringkuhkampf «Foire du Valais» in Le Châble, bei dem sich ausschliesslich Rinder gegenüber standen, der erste im Reigen der regionalen Ausscheidungskämpfe fürs Kantonale im kommenden Jahr. Bevor es schliesslich in die Winterpause geht, folgt am kommenden Wochenende gemäss Veranstaltungskalender des Schweizerischen Eringerviehzuchtverbands noch der Ausscheidungskampf an der «Foire du Valais» in Martinach.

Der heutige Qualifikationskampf in Raron wird von der Viehversicherungskasse Varen/Inden unter dem Patronat der Eringerviehzuchtgenossenschaft Dala durchgeführt. Ein allfälliger Gewinn dient zur Aufbesserung der finanziellen Reserven um die Existenz der Versicherung auch langfristig zu sichern.

Kategorie Rinder

Kurz vor 14.30 Uhr wurden in der Kategorie Rinder ingesamt 18 Tiere zum Finaldurchgang in die Arena geführt. Auch wenn die meisten Tiere wohl noch die Zweikämpfe der Alpsaison in den Knochen spüren, liessen sie im Rund keine Müdigkeit aufkommen. Sofort bildeten sich neun Paarungen, die Tiere zeigten sich spritzig. Nach etwa einer halben Stunde waren schliesslich die sieben bestklassierten Tiere im Rund verblieben. Augenfällig in der Schlussphase des Rinderfinals war das Duell zwischen «Bamboula» von Odilo und Fabian Schaller aus Embd gegen «Cashida» von Ralf und Adolf Bregy aus Unterems. Nach rund 15 MInuten beschlossen die Besitzer, die schwer schaufenden Rinder zu trennen, sodass sich «Carcas» von Adolf Bregy aus Unterems, welche während dessen an den Seilen pausieren konnte, die Siegerglocke ergatterte.

1. «Carcas», Bregy Adolf, Unterems

2. «Cashida», Bregy Ralf und Adolf, Unterems (ex aequo)

2. «Bamboula», Schaller Odilo und Fabian, Embd (ex aequo)

4. «Cascada», Bregy Anja, Unterems

5. «Domingo», Stallung Gurten, Grengiols (ex aequo)

5. «Paloma», Wiwanni Püüru, Lalden (es aequo)

7. «Visana», Williner Fabienne und Anton, Visp

Kategorie Erstmelken

Auch die total 16 fürs Final zugelassenen Erstmelken gingen, den Rindern ähnlich, von Beginn an beherzt ans Werk. Nach etwa zehn Minuten war klar, welche sieben Tiere sich fürs Kantonale 2020 in Aproz qualifizieren sollten. Einen kräftezehrenden Zweikampf lieferten sich « Darwin» von Armin und Horst Wyssen aus Agarn und die wohl um einiges schwerere Erstmelke «Turina» von Alicia und Anina Karlen aus Stalden. Als sich die Besitzer schliesslich dazu entschlossen, die Paarung durch die Rabatteure zu trennen, waren die Plätze 1 bis 3 aufgrund der vorangegangenen Resultate klar.

1. «Tigresse», Imboden Toni und Pollinger Elda, Filet

2. «Billy», Stallung Pfaffen-Mooser, Täsch

3. «Turina», Karlen Alicia und Anian, Stalden (ex aequo)

3. «Darwin», Wyssen Armin und Horst, Agarn (ex aequo)

5. «Makita», Bregy Patrick und Silvan, Unterems

6. «Victoire», Stallung Zumofen-Gattlen, Turtmann

7. «Prunelle», Bétrisey Antoine und Famille, St-Léonard

pan / zen

22. September 2019, 15:58

