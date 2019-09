320 Schulkinder sammeln 700 Kilogramm Abfall

Schulkinder im Alter von 6 bis 15 Jahren haben am vergangenen Dienstag am Clean-Up-Day teilgenommen. Foto: zvg

Am vergangenen Donnerstag haben über 320 Schulkinder und 40 Begleitpersonen aus den Gemeinden Leuk, Agarn, Guttet-Feschel, Varen und Salgesch den Clean-Up-Day durchgeführt. Innert weniger Stunden kamen in der Region rund 700 Kilogramm Abfall zusammen.

Aufgrund der erfolgreichen Durchführungen in den vergangenen Jahren sah sich die Gemeinde Leuk heuer dazu veranlasst, den Clean-Up-Day in diesem Jahr in grösserem Rahmen durchzuführen: Gemeinsam mit den Nachbargemeinden Agarn, Guttet-Feschel, Varen und Salgesch engagierten sich am vergangenen Dienstag mehr als 320 Schulkinder, 40 Begleitpersonen sowie Lehrpersonen, Gemeinderäte, Gemeindemitarbeitende und Mitarbeitende aus dem Naturpark Pfyn-Finges für eine aktive Littering-Bekämpfung.

Schülerinnen und Schüler im Alter von 6 bis 15 Jahren wurden gemäss Mitteilung am Morgen durch Kurzvideos und mit einem Input zur Lebensdauer von Gegenständen auf das Thema Abfall sensibilisiert. Danach wurden Schulunterlagen gegen Handschuhe und Abfallsäcke getauscht und in insgesamt 17 Gruppen begab man sich mit den Begleitpersonen in die verschiedenen Regionen von Susten, Leuk-Stadt, Agarn, Varen, Erschmatt, Guttet-Feschel sowie Salgesch und Siders.

Nach rund 85 Kilometer Sammelweg kamen innerhalb von nur 4.5 Stunden rund 700 Kilogramm Abfall zusammen. Dieser wurde von den Werkhofmitarbeitern fachgerecht entsorgt.

pd / pan

30. September 2019, 16:42

Artikel teilen