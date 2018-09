Leukerbad erhält das Label «Gesunde Gemeinde»

Die Gesundheitsförderung Wallis zeichnete am Dienstag die Gemeinde Leukerbad mit dem Label «Gesunde Gemeinde» aus. Die Label-Übergabe wurde mit der Einweihung der neuen Seniorenturngeräte auf dem Spielplatz gefeiert.

Leukerbads Geschichte und Entwicklung sei eng mit den Thermalquellen verbunden und somit stark durch das Thema Gesundheit geprägt, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Am Dienstag erhielt das Bäderdorf nun durch die Gesundheitsförderung Wallis die Auszeichung «Gesunde Gemeinde».

«Gesundheit ist in unserer Gemeinde allgegenwertig. Mit dem Label wollen wir auch der Gesundheitsförderung unserer Bevölkerung mehr Beachtung schenken», lässt sich Gemeindepräsident Christian Grichting im Schreiben zitieren. Und Florian Walther von der Gesundheitsförderung Wallis ergänzt: «Leukerbad bietet in der kommunalen Gesundheitsförderung weit mehr als nur heisses Wasser. Das hat die Standortbestimmung im Rahmen des Labelisierungsprozesses eindrücklich gezeigt.»

Demnach weist Leukerbad 35 zertifizierte Gesundheitsmassnahmen in sechs verschiedenen Bereichen auf.

Gesundheitsförderung mit Turngeräten für Jung und Alt

Eine Massnahme zur Gesundheitsförderung konnte die Gemeinde anlässlich der Label-Übergabe in Anwesenheit von Vertretern der örtlichen Turnriegen einweihen. Ab sofort stehen auf dem Spielplatz vier neue Fitnessgeräte für Jung und Alt bereit. Die Gemeinde Leukerbad hat 12'000 Franken in die Massnahme investiert. In den nächsten Jahren sollen die bestehenden Angebote und Massnahmen für die Gesundheitsförderung erhalten und erweitert werden.

Leukerbad ist die vierte Oberwalliser Gemeinde, die mit dem Label «Gesunde Gemeinde» ausgezeichnet wurde. Im Wallis dürfen sich 16 Gemeinden Träger des Labels nennen.

pd/msu

25. September 2018, 17:07

