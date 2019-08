Lieferwagen-Chauffer stirbt bei Selbstunfall

Auf der Autobahn A9 ereignete sich am Freitagmorgen kurz vor dem Rastplatz Ardon ein Verkehrsunfall. Foto Kantonspolizei Wallis Foto:

Auf der Autobahn A9 ereignete sich am Freitagmorgen kurz vor dem Rastplatz Ardon ein Verkehrsunfall. Eine Person kam dabei ums Leben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Chauffeur fuhr am Freitagmorgen gegen 8.45 Uhr mit seinem Lieferwagen auf der Autobahn A9 von Martinach in Richtung Sitten. Kurz vor dem Rastplatz Ardon setzte er zum Überholen eines Lastwagens an. Auf der Überholspur verlor der Chauffeur aus derzeit ungeklärten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug, wobei der Lieferwagen auf die Seite kippte. Der Fahrer starb noch auf der Unfallstelle.

Beim Unfallopfer handelt es sich um einen 51-Jährigen Mann mit Wohnsitz im

Mittelwallis. Die Autobahn musste bis 14.15 Uhr zwischen dem Abschnitt Riddes und

Conthey gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Die Kantonspolizei sucht nun nach Zeugen. Sie bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich unter der Nummer 027 326 56 56 zu melden.

wa

09. August 2019, 16:40

