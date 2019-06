EHC Visp empfängt SCL Tigers und HC Davos

Die Vorbereitungsarbeiten für die Einweihungs- und Eröffnungsfeier der «Lonza Arena» und der Abschiedsparty der «Litternahalle» vom 6. bis 8. September 2019 laufen auf Hochtouren.

Was schon gesagt werden kann: sowohl in der «Lonza Arena» als auch in der «Litternahalle» wird Action geboten und Partystimmung herrschen. Innerhalb von 24 Stunden spielt der EHC Visp gegen die National-League-Vertreter SCL Tigers und HCD. Für die Abschiedsparty in der «Litternahalle» konnte am Samstag «DJ Antoine» als Headliner engagiert werden. Das Detailprogramm wird im August veröffentlicht.

pd / zen

19. Juni 2019, 09:23

Artikel teilen