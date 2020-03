Wassereinbruch: Lötschberg-Basistunnel wieder gesperrt

Zugverkehr | Seit 8.30 Uhr am Samstagmorgen

Der Lötschberg-Basistunnel ist zurzeit für den Zugverkehr in beide Richtungen gesperrt. Grund dafür ist wie bereits im Februar ein Wassereinbruch. Foto: zvg

Der Lötschberg-Basistunnel ist zurzeit für den Zugverkehr in beide Richtungen gesperrt. Grund dafür ist wie bereits im Februar ein Wassereinbruch.

Seit 8.30 Uhr am Samstagmorgen ist der Lötschberg-Basistunnel für den Zugverkehr in beide Richtungen gesperrt. Grund dafür ist wieder ein Wassereinbruch, wie BLS-Mediensprecher Stefan Dauner auf Anfrage bestätigt. «Wir können zurzeit keine Prognosen abgeben, wie lange der Zugverkehr unterbrochen wird», so Dauner.

Zugreisende werden zurzeit über die Bergstrecke zwischen Spiez und Brig umgeleitet.

Diese Meldung wird laufend ergänzt.

awo

14. März 2020, 10:08

