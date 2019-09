Lonza-Lernende loben ihren Arbeitgeber

Die Lehrlinge von Lonza Visp sind mit der Ausbildung am Standort rundum zufrieden. Foto: zvg

Die Lehrlingsausbildung von Lonza Visp erhält als erstes Walliser Unternehmen das Zertifikat «Great Start». Im Rahmen der Zertifizierung haben gemäss Mitteilung neun von zehn Lernenden Lonza als sehr guten Ausbildungsplatz bezeichnet und das Unternehmen als Ausbildungsbetrieb weiterempfohlen.

«Great Start» ist die Auszeichnung für «Zertifizierte Lehrbetriebe der Schweiz». Vergeben wird das Zertifikat von Great Place to Work® Schweiz. Dabei geht es darum, zu erfahren, ob Lernenden in einem Lehrbetrieb ein guter Start ins Berufsleben geboten wird. Gemessen wird dies anhand eines Zertifizierungsverfahrens, welches das betriebliche Ausbildungskonzept einer Unternehmung und das Feedback der Lernenden berücksichtigt.

Seit Anfang September kann sich auch die Lehrlingsausbildung von Lonza Visp mit dem Label schmücken. Und dies als erstes Unternehmen im Wallis. Zurzeit bildet das Werk 214 Lernende in 17 Berufen aus. Wie Lonza in einer Mitteilung schreibt, lagen die Bewertungen in fast allen Bereichen über dem Benchmark, welcher alle bisher zertifizierten Schweizer Lehrbetriebe berücksichtigt.

Demnach gaben 96 Prozent der Lernenden an, dass Lonza sie bei der beruflichen Entwicklung unterstützt. Das sei ein «Spitzenwert, der das Lonza-Ausbildungskonzept bestätigt», hält der Konzern fest. Zudem hätten neun von zehn Lernenden Lonza als sehr guten Ausbildungsplatz bezeichnet und das Unternehmen Freunden und Bekannten als Ausbildungsbetrieb weiterempfohlen. In Bezug auf die Weiterempfehlung liege Lonza sogar 19 Prozent über dem Benchmark.

Paul Briggeler, Leiter Ausbildung Lonza Visp, zieht in der Mitteilung ein entsprechend positives Fazit: «Wir freuen uns über die Zertifizierung als «Great Start» und besonders über die guten Bewertungen der Lernenden. Mit unserem Ausbildungskonzept bilden wir schon heute die Experten von morgen aus.»

09. September 2019, 12:22

