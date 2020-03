Lonza Visp produziert Desinfektionsmittel

Seit drei Wochen produziert Lonza auf der Grundlage einer WHO-Rezeptur Desinfektionsmittel zum Eigengebrauch am Standort Visp. Privatpersonen und Unternehmen können ab Montag Lonza-Desinfektionsmittel zum Selbstkostenpreis in den Walliser Apotheken beziehen.

In der Lonza ist eine Corona Task Force dafür zuständig, Massnahmen zur Eindämmung des Virus umzusetzen und je nach Entwicklung anzupassen. Wie die Verantwortlichen am Freitag mitteilten, ist man seit drei Wochen auch daran, Desinfektionsmittel zu produzieren und Desinfektionsstationen im Lonza Werk Visp zu platzieren. Lonza-Lehrlinge hätten das Produkt in kleinen Mengen hergestellt, das derzeit für den Eigengebrauch bei Lonza in Visp eingesetzt wird.

Aufgrund der generellen Knappheit hat sich Lonza nun bereiterklärt, in einer Anlage am Standort Visp auch für den Kanton Wallis Desinfektionsmittel herzustellen. Das Mittel basiert auf einer frei verfügbaren Rezeptur der Weltgesundheitsorganisation WHO. Lonza werde in absehbarer Zeit weiterhin Desinfektionsmittel für den Kanton produzieren. Die kantonalen Gesundheitsbehörden würden das Produkt Spitälern, Altersheimen und anderen Institutionen zur Verfügung stellen.

Wie es weiter heisst, haben Privatpersonen und Unternehmen ab Montag die Möglichkeit, «von Lonza produziertes Desinfektionsmittel zum Selbstkostenpreis exklusiv in den Walliser Apotheken zu beziehen». Ein direkter Bezug des Desinfektionsmittels bei Lonza Visp ist nicht möglich.

20. März 2020, 14:32

