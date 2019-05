Maggy Stark verlässt My Leukerbad AG

Tourismusdirektorin Mäggy Stark verlässt My Leukerbad per 31. Oktober 2019. Foto:

Mäggy Stark, Tourismusverantwortliche und Leiterin des Bereichs Marketing & Events bei der My Leukerbad AG, verlässt die Unternehmung nach rund zwei Jahren am 31. Oktober 2019.

Vor rund eineinhalb Jahren hat Mäggy Stark bei der damals neu gegründeten Betriebsorganisation My Leukerbad nebst der Leitung des Bereichs Marketing & Events auch die Vakanz des Tourismusdirektors von Leukerbad übernommen.

Nach knapp zwei Jahren habe sich Stark nun dazu entschieden, die My Leukerbad AG und das Wallis zu verlassen. Der Verwaltungsrat, so heisst es in einer Mitteilung, werde zum gegebenen Zeitpunkt über Starks Nachfolge informieren.

Unter der Leitung von Mäggy Stark sind unter anderem die vier Verkaufs- und Beratungsstellen zum Gästeservice-Center in der neu geschaffenen Betriebsorganisation My Leukerbad AG zusammengeführt worden.

pd / pan

06. Mai 2019, 14:25

Artikel teilen