Manuela Gsponer neue Betriebsleiterin der ZeughausKultur

Manuela Gsponer wird neue Betriebsleiterin der ZeughausKultur. Sie tritt ihre Stelle am 1. September 2019 an.

Manuela Gsponer studierte gemäss Mitteilung Wirtschaftswissenschaften, Kommunikation und angewandte Ethik in Bern, London und Zürich. Die gebürtige Visperin arbeitete bislang in verschiedenen Leitungsfunktionen in der Verwaltung, Bildung, Privatwirtschaft sowie in Vereinen. Zuletzt war sie als selbständige Beraterin für Kommunikation, Personal und Organisationsentwicklung tätig. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen in Brig-Glis.

«Mit Manuela Gsponer gewinnen wir eine engagierte Person mit breitem Erfahrungsschatz und einem guten Beziehungsnetz in der Region», lässt sich Hermann Anthamatten, Präsident des Vereins ZeughausKultur, in der Mitteilung zitieren. Manuela Gsponer wird die operative Leitung ab dem 1. September 2019 übernehmen. Für die Programmleitung in den Bereichen Tanz, Theater, Musik und Kunst wird im Herbst eine weitere Verstärkung des Teams gesucht. Dabei halten die Vereinsverantwortlichen der ZeughausKultur an der bisherigen strategischen Ausrichtung des Hauses fest.

pd/wb

26. Juni 2019, 10:07

