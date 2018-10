Ergiebige Niederschläge im Simplongebiet angekündigt

Am kommenden Wochenende soll die nun bereits über Monate anhaltende Trockenperiode vorläufig enden. Ergiebige Niederschläge und ein deutlicher Temperatursturz sind angekündigt. Vorab im Simplongebiet können bis am Sonntagabend Niederschlagsmengen von 100 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen.

Wie MeteoNews mitteilt, stellt sich am Wochenende über dem Alpenraum eine sogenannte Gegenstromlage ein. Auf der Alpensüdseite werden mit einer kräftigen südlichen Höhenströmung sehr feuchte und zunächst milde Luftmassen herangeführt, während im Norden ziemlich kühle und ebenfalls feuchte Luftmassen einfliessen.

Bereits am Samstag sinkt die Temperatur gemäss MeteoNews stark ab, die Höchstwerte liegen bei 8 Grad. Im Wallis dürfte die Schneefallgrenze je nach Talschaft zwischen 1200 und rund 2000 Metern liegen. Auch am Sonntag sowie zum Wochenstart bleibt es kühl.

Im Simplongebiet, im Tessin sowie im angrenzenden Süd- und Mittelbünden sind bereits bis am Sonntagabend Niederschlagsmengen von lokal 100 Liter pro Quadratmeter und mehr möglich, mit weiteren Niederschlägen bis Mitte kommender Woche berechnen die Modelle teilweise sogar 200 bis über 300 Liter Regen pro Quadratmeter.

Da die Schneefallgrenze in diesen Regionen bis am Montag noch um 2000 Meter oder auch teilweise darüber liegt, gelangt ein Grossteil des Niederschlags in den Abfluss, was zu stark steigenden Pegeln der Flüsse führen kann. Erst am Dienstag sinken die Temperaturen dann auch auf der Alpensüdseite, so dass auch hier Schnee bis gegen 1000 Meter möglich ist.

Die Daten würden den aktuellen Modellen entsprechen, so heisst es seitens MeteoNews weiter, allerdings seien die Unsicherheiten bezüglich Schneefallgrenze und Niederschlagsmengen noch ziemlich gross, da auch der Föhn zeitweise noch eine Rolle spielen könne.

25. Oktober 2018, 10:40

