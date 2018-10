Mehr Einfluss für den Kanton Wallis

Staatsrat Christophe Darbellay wurde am vergangenen Freitag in den Hochschulrat der Schweizerischen Hochschulkonferenz gewählt (Archiv). Foto: Walliser Bote

Staatsrat Christophe Darbellay ist neu Mitglied des Hochschulrates der Schweizerischen Hochschulkonferenz.

Im Hochschulrat sind neben den zehn Erziehungsdirektoren der Universitätskantone vier weitere Trägerkantone der Hochschulen vertreten. Gemäss einer Mitteilung wird durch die Ernennung von Christophe Darbellay mit der gleichzeitigen Wahl der Kantone Aargau, Schwyz und Graubünden die notwendige Vertretung der Nichtuniversitätskantone gewährleistet.

Der Hochschulrat steht unter dem Vorsitz des Bundesrates. Als oberstes hochschulpolitisches Organ der Schweiz werden diesem Gremium wichtige Kompetenzen in Bezug auf Koordination und Finanzierung der Hochschulen übertragen, so unter anderem der Erlass von Vorschriften, die Definition der Hochschultypen oder die Koordination im Hochschulwesen.

Die Teilnahme des Kantons Wallis an diese Instanz mit strategischer Ausrichtung ist als besonders wichtig einzustufen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Damit könne das Wallis nicht nur seine Position in der Schweizerischen Hochschulpolitik aktiv einbringen, sondern auch diesbezügliche Entscheide nach Möglichkeit mit beeinflussen. Die Dienststelle für Hochschulwesen wird durch Stefan Bumann in die schweizerische Fachkonferenz des Hochschulrates eingebunden.

pd/meb

29. Oktober 2018, 11:00

Artikel teilen