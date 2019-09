Mehr Lastwagen am Simplon und am Grossen St. Bernhard

Die Zahlen zum alpenquerenden Güterverkehr sind im ersten Halbjahr 2019 im Schnitt erneut rückläufig. Am Simplon und am Grossen St. Bernhard nahmen sie hingegen zu.

Vom Januar bis Juni sind insgesamt 465’000 Lastwagen durch die Schweizer Alpen gefahren. Das entspricht im Vergleich zur Vorjahresperiode einem Rückgang um 2,5 Prozent. Gemäss Bundesamt für Verkehr zeigen die rückläufigen Zahlen, dass die Schweizer Verlagerungspolitik grundsätzlich ein Erfolgsmodell ist. Voraussichtlich wird das Verlagerungsziel von 650'000 Lastwagen gemäss Bund im laufenden Jahr jedoch verfehlt.

Zahlen, welche grundsätzlich auch die Mitglieder der Alpen-Initiative erfreuen. Grundsätzlich. Gemäss Vorstandsmitglied Mathias Reynard ist zwar die Anzahl der transitierenden Lastwagen am Gotthard und am San Bernardino zurückgegangen. Am Simplon und am Grossen St. Bernhard habe sie hingegen zugenommen. Die Situation auf dem Simplon sei umso kritischer, da der Simplonpass der einzige Alpendurchgang der Schweiz ist, durch welchen Gefahrengüter transportiert werden können. Das Verlagerungsziel müsse unbedingt erreicht werden.

12. September 2019, 16:31

