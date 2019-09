46 Millionen für den Walliser Tourismus

Die Walliser Regierung unterstützt mit einer Botschaft an den Grossen Rat die Vergabe eines Verpflichtungskredits über 46 Millionen Franken für Aktivitäten von Valais/Wallis Promotion für vier Jahre ab 2021.

Die Gründung von Valais/Wallis Promotion war ein wichtiger Schritt für die gesamte Walliser Wirtschaft, schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung vom Freitag. Denn dadurch hätten «die zur Verfügung stehenden Mittel in koordinierter Weise genutzt und die Positionierung sowie branchenübergreifende Förderung der Marke Wallis gesichert werden» können.

In ihrer Botschaft für die Finanzierung der Aktivitäten von 2021 bis 2024 an den Grossen Rat unterstütze die Walliser Regierung deshalb die Entwicklungsstrategie von Valais/Wallis Promotion. Der Verpflichtungskredit sieht einen Betrag von 46 Millionen Franken über vier Jahre vor. Das entspricht einer Erhöhung von sechs Millionen Franken gegenüber bisherigen Programmvereinbarungen. Damit will die Regierung «die Wirkung auf die Tourismusförderung und die intersektorielle Standortförderung» erhöhen.

Valais/Wallis Promotion hat höhere Unterstützung beantragt

In den bisherigen Programmvereinbarungen über vier Jahre betrug die staatliche Unterstützung jeweils 40 Millionen Franken. Valais/Wallis Promotion habe für die neue Programmperiode beim Staatsrat eine Erhöhung der jährlichen Kantonsbeiträge beantragt. Der Staatsrat schlägt daher die Vergabe eines zusätzlichen Beitrags von 1,5 Millionen Franken pro Jahr für die Jahre 2021 bis 2024 vor. Die jährliche staatliche Unterstützung würde somit von 10 auf 11,5 Millionen Franken ansteigen und für vier Jahre gesamthaft 46 Millionen Franken betragen.

Das Parlament behandelt das Dossier voraussichtlich anlässlich der Dezembersession.

27. September 2019, 15:22

