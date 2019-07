Mehrere Sperrungen des A9-Gamsentunnels

Seit Ende Mai laufen die Arbeiten zur Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung in der Nordröhre des Gamsentunnels auf der A9. Die Arbeiten dauern noch bis Mitte August. Aufgrund von verschiedenen Tests und Verkehrsumstellungen sind mehrere Sperrungen nachts und teilweise auch tagsüber nötig. Einige Sperrungen betreffen auch den Gstipftunnel.

Gemäss Mitteilung des Bundesamts für Strassen kommt es noch in dieser Woche zu einer Nachtsperrung des Gamsen- und des Gstipftunnels aufgrund von ersten Arbeiten zum anstehenden Testbetrieb in der nächsten Woche. Der Abschnitt zwischen dem Bildackerkreisel und dem Anschluss Visp-West - inklusive Eyholztunnnel - wird in beiden Richtungen von Mittwoch um 20 Uhr bis Donnerstag um 5 Uhr für den Verkehr gesperrt. Von 22 Uhr bis 5 Uhr betrifft die Sperrung auch den Abschnitt Brig-Zentrum bis Bildackerkreisel mit dem Gstipftunnel. Der Verkehr wird wie gewohnt ab 20 Uhr über die Kantonsstrasse und ab 22 Uhr zusätzlich durch Brig umgeleitet.

In der nächsten Woche wird der Testbetrieb fortgesetzt. Die A9 zwischen Brig und Visp wird während den vier Nächten von Montag, 5. August, bis Freitag, 9. August, vollständig gesperrt. Die Sperrzeiten für den Gamsen- und Gstipftunnel sowie die Umleitungen sind jeweils dieselben wie bei der Nachtsperrung vom Mittwoch, 31. Juli, auf den Donnerstag, 1. August.

Eine Woche später kommt es nochmals zu Sperrungen der A9 in beiden Richtungen, jedoch nur im Abschnitt des Gamsentunnels zwischen dem Bildackerkreisel und dem Anschluss Visp-West - inklusive Eyholztunnel. Die Sperrungen finden an den drei Tagen vom Montag, 12. August, bis Mittwoch, 14. August, jeweils ausserhalb der Spitzenzeiten zwischen 8 Uhr und 16 Uhr statt. Grund für diese Sperrungen sind diverse Vorbereitungen für die Übergabe an den Betrieb. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Kantonsstrasse umgeleitet.

Ausserhalb der genannten ausserordentlichen Sperrungen werden die Erneuerungsarbeiten in der Nordröhre des A9-Gamsentunnels normal fortgesetzt und der Verkehr wie bisher im Gegenverkehr durch die freie Südröhre geführt. Voraussichtlich vom 19. auf den 20. August kommt es tagsüber zur letzten Sperrung, um die provisorische Verkehrsführung auf den Normalzustand zurückzusetzen und letzte Markierungsarbeiten durchzuführen.

wh

30. Juli 2019, 13:21

Artikel teilen