«Oftmals genügt es schon, wenn wir gut zuhören»

Menschen mit Beeinträchtigungen wollen mitreden. Das geht oft vergessen. Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung will die Öffentlichkeit dahingehend sensibilisieren.

Am Dienstag ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Auch im Oberwallis ist dies ein besonderer Tag. Vertretern der Institutionen Atelier Manus, Fux Campagna, Mitmänsch Oberwallis, Schlosshotel Leuk, Sozialberatung SMB Stiftung Emera, der Hes-so und des Forums Handicap Valais/Wallis ist es ein Anliegen, an ebendiesem Tag die Bevölkerung zu sensibilisieren. In den letzten Jahren fanden an diesem Tag Filmvorführungen, Theater, Tanz, Konzerte und Strassenaktionen zum Thema Behinderung statt. Heuer haben erstmals auch Menschen mit einer Beeinträchtigung bei der Planung der Veranstaltung mitgeholfen.

Für Dienstagabend ist im Grünwaldsaal in Brig eine Vorführung des Films «Die Kinder der Utopie» mit anschliessender Diskussionsrunde und Apéro geplant. Die Direktionsadjunktin und Bereichsleiterin Sozialberatung für Menschen mit Behinderung Oberwallis, Claudia Wyer, erklärt: «Durch diesen Film wollen wir die Leute aufmerksam machen, dass es Menschen gibt, welche eingeschränkt sind und nicht so ring durchs Leben gehen können wie wir. Sei es durch eine Seh-, Hör- oder Gehbehinderung oder rund um Menschen mit einer Beeinträchtigung. Wir haben versucht, diesen Film auch barrierefrei anzubieten. Das heisst, Menschen im Rollstuhl kommen gut in den Grünwaldsaal hinein. Es gibt dort auch ein behindertengerechtes WC. Blinde Menschen haben die Möglichkeit, durch eine App namens ‹Greta› diesen Film als Hörfilm zu hören. Auch Menschen, die nicht hören können, können über Untertitel den Film miterfahren.»

Gemäss Claudia Wyer könnten wir alle ein Zeichen setzen. «Oftmals genügt es schon, wenn wir diesen Menschen unsere ganze Aufmerksamkeit schenken und ihnen gut zuhören. Ganz nach dem Motto: ‹Nichts über uns ohne uns›. Menschen mit Beeinträchtigungen wollen mitreden.» Künftig werde dieser Tag immer gemeinsam mit Betroffenen gestaltet, so Wyer.

wn

03. Dezember 2019, 09:56

