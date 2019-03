Ertrag um fast zehn Prozent gesteigert

Zu den höheren Erträgen trugen neben den Geschäftsfeldern Gornergrat und Mobilität auch die Zunahme der Dienstleistungserträge bei. Bei einem Betriebsaufwand von 18.3 Millionen Franken konnte ein Betriebsergebnis (EBIT) von 25.9 Millionen Franken erreicht werden. Das entspricht einer Zunahme von 39.2 Prozent. Noch deutlicher konnte der Konzerngewinn gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden – er lag mit 18.6 Millionen Franken um 6.1 Millionen Franken oder 49 Prozent höher. Davon stammen CHF 5.2 Millionen aus dem Geschäftsfeld Mobilität, welche für künftige Bedürfnisse für dieses Geschäftsfeld bestimmt sind. Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividende von CHF 14.00. Geschäftsfeld Mobilität mit regionalem Schwung Im Geschäftsfeld Mobilität, das den Regionalverkehr, die Autotransporte und den Güterverkehr umfasst, steigerte sich der Ertrag um 5.7 Prozent. Der Ertrag im Regionalverkehr stieg um 6.7 Prozent. Der Ertrag der Autotransporte Furka und Oberalp verringerte sich 2018 leicht um 0.2 Prozent auf 6.0 Millionen Franken . Mit rund 225'000 transportierten Fahrzeugen erreichte der Autotransport Furka das Vorjahresniveau. Das Transportvolumen im Güterverkehr der Matterhorn Gotthard Bahn verminderte sich 2018 um 5.3 Prozent auf 41’000 Tonnen. Der Glacier Express konnte die Frequenzen im Berichtsjahr um 5.6 Prozent auf 233 000 steigern. Erfreulicherweise stiegen die Frequenzen der Individualreisenden stärker als diejenigen der Gruppenreisenden. Mit der Gründung der neuen Glacier Express AG im September 2017 haben die Matterhorn Gotthard Bahn und die Rhätische Bahn die Weichen für eine erfolgreiche Weiterfahrt gestellt. Ziel ist es, das touristische und weltweit bekannte Topprodukt am Markt neu zu positionieren und an den geänderten Kundenbedürfnissen auszurichten. Gornergrat Bahn in Hochform Das Geschäftsfeld Gornergrat Bahn entwickelte sich trotz der sturmbedingten Betriebs-einstellungen während elf Tagen sehr positiv. Der Ertrag erhöhte sich um 9.0 Prozent 32.3 Millionen Franken. Zur erfreulichen Ertragsentwicklung trugen die erstmals im Sommer angewendeten saisonalen Preise wesentlich bei. Die guten Wetterverhältnisse bis tief in den Herbst hinein stützten die Nachfrage ebenfalls. Einen positiven Einfluss hatten sodann die erhöhten Frequenzen des Glacier Express, die der Gornergrat Bahn zusätzliche Gäste brachten.