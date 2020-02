MGBahn-Strecke wieder normal befahrbar

Ein Steinschlag hatte am Freitagabend die Bahnlinie zwischen Visp und St. Niklaus unterbrochen. Der Unterbruch ist nun aufgehoben. Die Bahn fährt wieder.

Die Bahnstrecke zwischen Visp und St. Niklaus war in der Nacht und in den frühen Morgenstunden am Samstag bis 8.45 Uhr wegen Steinschlags gesperrt. Auf dem Streckenabschnitt «In den Kipfen» der MGBahn war Geröll niedergegangen und hatte die Fahrleitung beschädigt. Seit 8.50 Uhr verkehren die Züge jedoch wieder. Es müsse jedoch noch mit Verspätungen gerechnet werden.

Wie sich bei der Besichtigung vor Ort am Samstagmorgen herausstellte, wurden beim Ereignis keine Gleise oder Fahrzeuge beschädigt. Wie bereits berichtet, wurde auch niemand verletzt. Erste durchfahrende Züge verkehrten Fiesch ab 7.29 Uhr und 224 Zermatt ab 8.13 Uhr.

pd/zum

08. Februar 2020, 09:26

