Michael Gsponer neuer Leiter Kommunikation und Standortmarketing

Michael Gsponer tritt bei Lonza Visp die Nachfolge des neuen Standortleiters Renzo Cicillini an. Foto: Christian Pfammatter

Michael Gsponer ist neuer Leiter Kommunikation und Standortmarketing von Lonza Visp und tritt damit die Nachfolge von Renzo Cicillini an, der am 1. Mai die Funktion als Standortleiter in Visp übernommen hat.

Der 37-jährige Gsponer war bisher Senior Communication Manager und stellvertrender Leiter Kommunikation & Standortmarketing und übernimmt gemäss Mitteilung von Lonza die Rolle als Leiter Kommunikation und Standortmarketing ab sofort. In dieser Funktion sei Gsponer, der seit über zehn Jahren bei Lonza tätig ist, auch Mitglied im Standortleitungsteam, heisst es weiter.

Michael Gsponer ist Betriebsökonom FH, verheiratet und Vater von drei Kindern.

pd / pan

06. Mai 2019, 09:32

